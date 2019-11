Lucasfilm Launches Rise of Skywalker Character Posters!

Lucasfilm has released character posters for Star Wars: The Rise of Skywalker.

Star Wars: The Rise of Skywalker opens on December 20th – with previews Thursday, December 19th.

Star Wars: The Rise of Skywalker – Rey (Daisy Ridley_ Star Wars: The Rise of Skywalker – Finn (John Boyega) Star Wars: The Rise of Skywalker – Kylo Ren (Adam Driver) Star Wars: The Rise of Skywalker – Poe Dameron (Oscar Isaac) Star Wars: The Rise of Skywalker – Chewbacca (Joonas Suotamo) Star Wars: The Rise of Skywalker – Lando Calrissian (Billy Dee Williams) Star Wars: The Rise of Skywalker – Rose Tico (Kelly Marie Tran) Star Wars: The Rise of Skywalker – Zorii Bliss (Keri Russell) Star Wars: The Rise of Skywalker – Jannah (Naomie Ackie) Star Wars: The Rise of Skywalker – C-3P0 (Anthony Daniels) Star Wars: The Rise of Skywalker – R2-D2 (Jimmy Vee) Star Wars: The Rise of Skywalker – BB-8 (Dave Chapman) Star Wars: The Rise of Skywalker – D-0

Photos courtesy of Lucasfilm.

